Bloomberg: Россия готова обсудить перемирие на Украине с одним условием

«Россия готова обсудить временное перемирие на Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию», — говорится в сообщении издания.
Чтобы договориться о прекращении боевых действий на Украине, должно быть четкое понимание принципов окончательного мирного соглашения, сообщили источники агентства.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Москвой, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов. По словам российского лидера, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.