Bloomberg: Россия готова обсудить перемирие на Украине с одним условием

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Москвой, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов. По словам российского лидера, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.