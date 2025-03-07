Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Россия готова обсудить перемирие на Украине с одним условием

Россия готова обсудить временное перемирие на Украине, если будет прогресс к окончательному мирному соглашению. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Москве.

Источник: SHAWN THEW/EPA/TASS

«Россия готова обсудить временное перемирие на Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию», — говорится в сообщении издания.

Чтобы договориться о прекращении боевых действий на Украине, должно быть четкое понимание принципов окончательного мирного соглашения, сообщили источники агентства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Москвой, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов. По словам российского лидера, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.