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Трамп оценил, с Украиной или Россией проще договориться

Договориться с Россией, вероятно, проще, чем с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Источник: AP 2024

«Я думаю, у нас все хорошо продвигается с Россией <…> Мне кажется, честно говоря, сложнее добиться соглашения с Украиной. У них нет карт», — сказал Трамп. Он сказал, что у Москвы «карты есть», поэтому его удивляет, что с ней проще вести дела.

По мнению американского лидера, президент Владимир Путин хочет завершить боевые действия.

Отвечая на вопрос о предоставлении США Украине военной помощи (сейчас она приостановлена), он сказал, что «должен знать, что они хотят урегулирования», и тогда поддержка снова станет возможна.

«Если они не хотят урегулирования, мы вне этого», — заявил он и связал свое решение с тем, что хочет прекратить смерти.