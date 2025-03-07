Трамп оценил, с Украиной или Россией проще договориться

«Я думаю, у нас все хорошо продвигается с Россией <…> Мне кажется, честно говоря, сложнее добиться соглашения с Украиной. У них нет карт», — сказал Трамп. Он сказал, что у Москвы «карты есть», поэтому его удивляет, что с ней проще вести дела.
По мнению американского лидера, президент Владимир Путин хочет завершить боевые действия.
Отвечая на вопрос о предоставлении США Украине военной помощи (сейчас она приостановлена), он сказал, что «должен знать, что они хотят урегулирования», и тогда поддержка снова станет возможна.
«Если они не хотят урегулирования, мы вне этого», — заявил он и связал свое решение с тем, что хочет прекратить смерти.