Al Jazeera: более 50 сирийских силовиков погибли в столкновениях в Латакии

Об этом сообщил в комментарии телеканалу Al Jazeera начальник безопасности провинции.
«Более 50 сотрудников сирийских сил безопасности погибли в столкновениях в провинции», — приводит канал его слова.
ТУНИС. 7 марта. /ТАСС/. Более 50 сотрудников сил безопасности, которые подчиняются новым властям страны, погибли в результате столкновений с вооруженными сторонниками бывшего президента республики Башара Асада в провинции Латакия.
Об этом сообщил в комментарии телеканалу Al Jazeera начальник безопасности провинции.
«Более 50 сотрудников сирийских сил безопасности погибли в столкновениях в провинции», — приводит канал его слова.