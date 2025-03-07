CNN узнал, что США продолжают делиться разведданными с Украиной

Отношения Киева и Вашингтона резко ухудшились после словесной перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля. Республиканец обвинил украинского лидера в неготовности к мирному урегулированию конфликта. Тот отвергал эти утверждения и настаивал на обеспечении гарантий безопасности Украине. На фоне скандала Зеленский досрочно покинул Вашингтон. Позднее он выразил сожаление насчет произошедшего и готовность работать «под сильным руководством» Трампа.