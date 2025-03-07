Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против России, пишут СМИ

После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Тем не менее Москва справляется с ним, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные рестрикции неэффективны. В то же время присоединившимся к ним государствам не хватает мужества признать провал такой политики.