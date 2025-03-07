Келин: Британия давно мечтает о двух своих военных базах на Украине

Российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что планы Великобритании по созданию военных баз на Украине абсолютно неприемлемы для Российской Федерации.
«Пока развернулась проработка параметров направления на Украину воинского контингента после завершения боевых действий. Ничто не понятно. Ни мандат, ни правила задействования силы, ни как будет осуществляться инфраструктура», — отметил дипломат.
По его словам, Лондон уже давно вынашивает идею о создании двух военно-морских баз: одной на Черном море, другой — на Азовском.
Келин подчеркнул, что подобный сценарий абсолютно недопустим для России. Такое развитие событий фактически приведет к развертыванию инфраструктуры Североатлантического альянса на украинской территории.
Ранее сообщалось, что в Великобритании не исключили участие своих истребителей в ПВО Украины.