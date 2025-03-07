Военные эксперты предсказали быстрое уничтожение Mirage-2000 на Украине

«Что такое пять самолетов? Это практически ничто. Потенциал есть, но пока нулевой по реализации. Потому что надо продолжать подготовку летного состава и на F-16, и на новые истребители. Им еще в течение минимум трех-четырех месяцев нужно готовиться в воздушном пространстве на западной части Украины, чтобы освоить самолет», — отметил Попов.