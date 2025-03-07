В начале февраля текущего года министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о доставке на Украину первой партии истребителей Mirage-2000. Он также добавил, что французские специалисты несколько месяцев обучали украинских пилотов управлению этими самолетами.
Спустя почти месяц, 7 марта, стало известно о том, что Воздушные силы Украины впервые применили французские истребители Mirage-2000 в зоне спецоперации.
Интеграция Mirage 2000 в украинские ВВС может принести значительные трудности.
Несмотря на то что Украина начала получать французские истребители Mirage-2000, их интеграция в Вооруженные силы страны может быть сложнее, чем ожидалось. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, сообщил aif.ru, что несмотря на то что Mirage-2000 относится к технике четвертого поколения, ее эксплуатация потребует значительных усилий.
Основная сложность, по словам Дандыкина, заключается в различиях в авионике и технологиях между французскими и украинскими стандартами. Хотя обучение пилотов и технического персонала проводилось во Франции, обслуживание этих истребителей на Украине может вызвать проблемы.
«Обслуживание требует квалифицированных техников, а их нехватка в условиях боевых действий создаст дополнительные сложности», — пояснил эксперт.
Кроме того, в случае поломки самолетов, по мнению Дандыкина, их, вероятно, придется отправлять на ремонт в соседние страны, такие как Польша или Румыния, однако и там нет опыта работы с французскими истребителями, что только усугубит ситуацию.
Mirage-2000 могут не оправдать ожиданий Украины.
Это связано с тем, что подготовка пилотов для работы с французскими истребителями займет несколько месяцев, а такого времени у ВСУ нет. Как сообщил aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, на обучение летчиков и техников потребуется минимум 3−4 месяца, а на данный момент пилоты ВСУ помимо этого также сосредоточены на подготовке с истребителями F-16.
«Что такое пять самолетов? Это практически ничто. Потенциал есть, но пока нулевой по реализации. Потому что надо продолжать подготовку летного состава и на F-16, и на новые истребители. Им еще в течение минимум трех-четырех месяцев нужно готовиться в воздушном пространстве на западной части Украины, чтобы освоить самолет», — отметил Попов.
По его мнению, дефицит времени критически влияет на способность украинских ВВС эффективно использовать новые поставки.
«Пилоты Украине нужны на переднем крае. У них нет времени на подготовку», — добавил он, подчеркивая, что проблемы не только в вооружении, но и в недостаточном уровне подготовки летного состава и технического обеспечения.
Риски для французских истребителей в зоне спецоперации.
Вопрос об эффективности французских истребителей Mirage-2000 в реальных боевых действиях остается открытым. Генерал-майор Владимир Попов, комментируя заявление ВСУ о первом применении этих самолетов, заявил aif.ru, что французские истребители могут быть уничтожены в первом же бою, если будут использованы без должной подготовки.
«Кинуть эти самолеты просто так на амбразуру — весьма не выгодно для ВСУ. Они их просто потеряют в первом же бою», — отметил он.
Попов также отметил, что Украине не хватает не только квалифицированных пилотов, но и инженерно-технического персонала, который необходим для обслуживания западных истребителей.
Кроме того, собеседник aif.ru подчеркнул, что французские истребители Mirage-2000 не смогут составить конкуренцию российской авиации и системам ПВО.
«Зенитные комплексы С-300 и С-400, а также фронтовые ПВО способны эффективно сбивать эти самолеты, особенно если Mirage-2000 будет находиться на высоте 3−4 км», — отметил он.
Попов также добавил, что в воздушном бою Mirage-2000 значительно уступает российским МиГ-29, МиГ-35, Су-37 и Су-25С.
«А если в боевых действиях примет участие Су-57, то он без труда справится с этим истребителем», — заключил генерал-майор.
Введение французских истребителей Mirage-2000 в состав Вооруженных сил Украины вызвало широкие обсуждения как внутри страны, так и за ее пределами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что отправка этих самолетов Украине лишь усложняет ситуацию. По ее словам, Владимир Зеленский продолжает требовать все больших вложений в военную технику и вооружения, осознавая, что ситуация для его режима все более безвыходна.