Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против РФ в энергетике

Вашингтон готов предложить меры, предполагающие снижение давления на российский энергетический сектор.

Источник: Аргументы и факты

США рассматривают возможность смягчения энергетических санкций против России в случае достижения договоренностей относительно разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Два неназванных источника, знакомых с ситуацией, сообщили, что Вашингтон готов предложить меры, предполагающие снижение давления на российский энергетический сектор при условии, что Москва примет шаги к мирному разрешению конфликта.

Источники также отметили, что Белый дом поручил Министерству финансов изучить аспекты, касающиеся ослабления санкций, в свете предстоящих переговоров между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Это позволит быстро адаптироваться и вернуть экономическую поддержку в случае успешного заключения мирного соглашения.

Однако подобные инициативы не следует воспринимать как готовность к немедленной отмене санкций, отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что США могут завести дела и ввести санкции против Владимира Зеленского, чтобы оказать на него давление по мирному урегулированию конфликта.