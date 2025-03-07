Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против РФ в энергетике

США рассматривают возможность смягчения энергетических санкций против России в случае достижения договоренностей относительно разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.
Два неназванных источника, знакомых с ситуацией, сообщили, что Вашингтон готов предложить меры, предполагающие снижение давления на российский энергетический сектор при условии, что Москва примет шаги к мирному разрешению конфликта.
Источники также отметили, что Белый дом поручил Министерству финансов изучить аспекты, касающиеся ослабления санкций, в свете предстоящих переговоров между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Это позволит быстро адаптироваться и вернуть экономическую поддержку в случае успешного заключения мирного соглашения.
Однако подобные инициативы не следует воспринимать как готовность к немедленной отмене санкций, отмечается в публикации.
Ранее стало известно, что США могут завести дела и ввести санкции против Владимира Зеленского, чтобы оказать на него давление по мирному урегулированию конфликта.