Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против РФ в энергетике

Источники также отметили, что Белый дом поручил Министерству финансов изучить аспекты, касающиеся ослабления санкций, в свете предстоящих переговоров между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Это позволит быстро адаптироваться и вернуть экономическую поддержку в случае успешного заключения мирного соглашения.