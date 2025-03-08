NYT: Маск поссорился с госсекретарем США Рубио

В ходе обсуждения Маск призвал чиновников к ответственности, отметив, что Рубио так и не уволил ни одного подчиненного за время своей работы. По словам Маска, единственным уволенным сотрудником стал работник DOGE, что вызвало недовольство министров. Конфликт между ними нарастал, и президент Дональд Трамп почувствовал необходимость вмешаться, выступив в защиту госсекретаря.