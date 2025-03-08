NYT: Маск поссорился с госсекретарем США Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио и министр транспорта Шон Даффи вступили в конфликт с главой Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском, как сообщает издание The New York Times.
Инцидент произошел на заседании кабинета министров, когда Рубио и Даффи обвинили Маска во лжи.
В ходе обсуждения Маск призвал чиновников к ответственности, отметив, что Рубио так и не уволил ни одного подчиненного за время своей работы. По словам Маска, единственным уволенным сотрудником стал работник DOGE, что вызвало недовольство министров. Конфликт между ними нарастал, и президент Дональд Трамп почувствовал необходимость вмешаться, выступив в защиту госсекретаря.
Кроме того, Маск делал замечания по поводу состояния оборудования Федерального управления гражданской авиации, что также вызвало реакцию со стороны Даффи. Министр торговли Говард Латник в свою очередь поддержал мнение бизнесмена.
Ранее Трамп решил ограничить полномочия Илона Маска и его департамента эффективности госуправления. Президент поручил кабмину и DOGE вести совместную работу по сокращению расходов бюджета и рабочих мест.