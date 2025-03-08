Путин поздравил женщин России с 8 Марта

«Вы действительно успеваете все. Окружаете заботой детей и добивайтесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности. Сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность. Неизменно покоряете своей красотой и очарованием. И, конечно, вдохновляете мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома, своей Родины», — отметил глава государства.