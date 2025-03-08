Путин поздравил женщин России с 8 Марта

«Дорогие женщины, мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. И повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием», — сказал Путин в своем поздравлении.
Он добавил, что сегодня повсюду звучат «слова любви, признательности и уважения» от мужчин за все, что женщины делают «и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи».
«Вы действительно успеваете все. Окружаете заботой детей и добивайтесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности. Сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность. Неизменно покоряете своей красотой и очарованием. И, конечно, вдохновляете мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома, своей Родины», — отметил глава государства.
Путин также пожелал женщинам успехов, здоровья и благополучия. «Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас! С Международным женским днем!» — подытожил президент.