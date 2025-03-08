Путин пожелал скорейшего выздоровления главе Южной Осетии Гаглоеву

Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления госпитализированному главе Южной Осетии Алану Гаглоеву. Пожелания и слова поддержки от российского лидера передал посол России Марат Кулахметов, информирует пресс-служба Гаглоева.
Напомним, 6 марта глава Южной Осетии Алан Гаглоев был госпитализирован в одну из клиник Северной Осетии с диагнозом гипертонический криз.
Через сутки, 7 марта, появилась информация, что медики сумели купировать гипертонический криз Алана Гаглоева и его состояние стабилизировалось.
Накануне ряд средств массовой информации сообщал, что Гаглоев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В том числе он якобы перенес инфаркт. Однако пресс-служба президента Южной Осетии опровергла эту информацию, уточнив, что речь шла о плановом обследовании.