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Путин пожелал скорейшего выздоровления главе Южной Осетии Гаглоеву

Президент России пожелал выздоровления госпитализированному с гипертоническим кризом главе Южной Осетии Гаглоеву.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления госпитализированному главе Южной Осетии Алану Гаглоеву. Пожелания и слова поддержки от российского лидера передал посол России Марат Кулахметов, информирует пресс-служба Гаглоева.

Напомним, 6 марта глава Южной Осетии Алан Гаглоев был госпитализирован в одну из клиник Северной Осетии с диагнозом гипертонический криз.

Через сутки, 7 марта, появилась информация, что медики сумели купировать гипертонический криз Алана Гаглоева и его состояние стабилизировалось.

Накануне ряд средств массовой информации сообщал, что Гаглоев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В том числе он якобы перенес инфаркт. Однако пресс-служба президента Южной Осетии опровергла эту информацию, уточнив, что речь шла о плановом обследовании.