Путин пожелал скорейшего выздоровления главе Южной Осетии Гаглоеву

Накануне ряд средств массовой информации сообщал, что Гаглоев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В том числе он якобы перенес инфаркт. Однако пресс-служба президента Южной Осетии опровергла эту информацию, уточнив, что речь шла о плановом обследовании.