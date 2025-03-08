Трамп рассматривает возможность переброски американского контингента из ФРГ

Хотя конкретные решения по этому вопросу в ближайшее время не ожидаются, американские военные всегда рассматривают возможность перераспределения контингента для более эффективного реагирования на возникающие угрозы, заявил Брайан Хьюз, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома. Трамп также планирует разместить войска в тех странах, которые придерживаются обязательств НАТО по увеличению оборонных расходов.