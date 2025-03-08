Трамп рассматривает возможность переброски американского контингента из ФРГ

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант вывода американских войск из Германии с последующим их размещением в Венгрии. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph, ссылаясь на источники, близкие к администрации Трампа. В настоящий момент в Германии дислоцированы около 35 тысяч американских военнослужащих.
Трампа беспокоит, что, по его мнению, европейские страны склонны к конфликтам, и это стало одной из причин его размышлений о возможном выводе войск, сообщает источник издания. Выбор Венгрии в качестве новой базы может быть обусловлен позицией венгерского президента Виктора Орбана относительно Украины и вопросов урегулирования текущего конфликта.
Хотя конкретные решения по этому вопросу в ближайшее время не ожидаются, американские военные всегда рассматривают возможность перераспределения контингента для более эффективного реагирования на возникающие угрозы, заявил Брайан Хьюз, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома. Трамп также планирует разместить войска в тех странах, которые придерживаются обязательств НАТО по увеличению оборонных расходов.
Ранее сообщалось, что Вашингтон приостановил всю военную помощь Украине. Согласно решению, Киев перестанет получать даже то американское оружие, которое уже доставлено в Европу.