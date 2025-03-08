The Telegraph утверждает, что им удалось пообщаться с украинскими военными и выяснить, кто виноват в тотальном сокращении личного состава ВСУ. Британцы приходят к выводу, что ответственность лежит на президенте США. Им рассказали, что инициатива остаётся за ВС РФ и ситуация будет ухудшаться, при этом число раненых и убитых только растёт. Настроение испортилось ещё и после того, как американский лидер заявил об остановке военной помощи.