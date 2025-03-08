Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта

Президент Владимир Путин записал видеообращение к россиянкам по случаю Международного женского дня. Глава государства отметил особое, теплое и искреннее отношение к этому празднику в России. Видео опубликовано на официальном сайте Кремля и доступно здесь.
«От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!», — сказал президент.
Путин особо отметил женщин-матерей, пообещав, что государство продолжит делать все, чтобы женщины-матери и семьи с детьми, особенно многодетные, ощущали поддержку и видели, что их интересы находятся в центре внимания государства.
Также президент адресовал самые теплые слова женщинам, участвующим в специальной военной операции и с честью выполняющим боевые задачи. Путин обратился и к тем россиянкам, чьи близкие участвуют в СВО.
«Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда — а значит, и победа — на нашей стороне», — сказал он.
Ранее сообщалось, что накануне 8 Марта мэр Москвы Сергей Собянин вручил заслуженным москвичкам государственные награды и награды города.