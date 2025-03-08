Израиль атаковал военные объекты «Хезболлы» на юге Ливана

«Армия обороны Израиля на основе имеющихся разведывательных данных нанесла удары по военным объектам на юге Ливана, принадлежащим террористической организации “Хезболла”, на которых были обнаружены оружие и ракетные установки», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.