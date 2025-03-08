Замминистра энергетики Бондаренко покинула должность

В распоряжении правительства сказано, что Анастасия Бондаренко освобождена с должности замминистра «в связи с переходом на другую работу». Госпожа Бондаренко впервые пришла работать в Минэнерго в 2003 году, а через год стала начальником отдела в Росэнерго. В Минэнерго она вернулась в 2008 году. С 2014 года числится в резерве управленческих кадров, находящихся под патронажем президента.