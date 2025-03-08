Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США ищут пути смягчения санкций против России в сфере энергетики

Администрация президента США рассматривает возможность ослабления санкций против российской энергетики, если Москва предпримет шаги к деэскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Источник: Life.ru

«Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора», — цитирует издание слова одного из источников.

По информации агентства, Министерство финансов Штатов получило поручение проработать варианты отмены санкций в преддверии возможных переговоров между лидерами России и США. При этом отмена ограничений возможна только при условии реальных уступок со стороны РФ, считают в Reuters.

В то же время президент США Дональд Трамп на днях пригрозил России масштабными санкциями, комментируя групповой удар ВС РФ по объектам на территории Украины. Однако Москва готова к такому сценарию, считает ветеран американской разведки Скотт Риттер.