«Теперь весь мир разрывает Украину»: В Раде пожалели, что не согласились на предложение Лукашенко

По словам нардепа, сейчас, когда в процесс урегулирования конфликта вовлечено множество стран, киевскому режиму придётся заплатить более высокую цену. Чем больше участников, тем сложнее и дороже становится переговорный процесс.
«Теперь весь мир разрывает Украину, и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет», — написал Дмитрук в соцсетях.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Он отметил, что промедление может привести к ухудшению ситуации. Затем политик также пригрозил РФ масштабными банковскими санкциями в случае продолжения боевых действий. Депутат Госдумы Юрий Нестеренко в ответ призвал американца не вести переговоры с Россией с позиции силы.