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«Теперь весь мир разрывает Украину»: В Раде пожалели, что не согласились на предложение Лукашенко

Украина могла завершить конфликт на лучших для себя условиях, если бы согласилась с предложением Александра Лукашенко и села за стол переговоров ещё в 2022 году. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Источник: Life.ru

По словам нардепа, сейчас, когда в процесс урегулирования конфликта вовлечено множество стран, киевскому режиму придётся заплатить более высокую цену. Чем больше участников, тем сложнее и дороже становится переговорный процесс.

«Теперь весь мир разрывает Украину, и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет», — написал Дмитрук в соцсетях.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Он отметил, что промедление может привести к ухудшению ситуации. Затем политик также пригрозил РФ масштабными банковскими санкциями в случае продолжения боевых действий. Депутат Госдумы Юрий Нестеренко в ответ призвал американца не вести переговоры с Россией с позиции силы.