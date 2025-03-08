Депутат Верховной Рады Александр Дубинский выразил свою критику работы властей Киева за последние две недели. Он предложил подвести итоги с учетом действий «сладкой парочки» — Владимира Зеленского и его советника Андрея Ермака.
По словам Дубинского, Зеленский совершил несколько значительных промахов: он отправил в США министру финансов согласованный им сам документ, который был частью плана победы, представленному Дональду Трампу еще в октябре прошлого года, до выборов.
Более того, он громко заявлял, что не подпишет никаких соглашений без должных гарантий безопасности, но после визита в Белый Дом его поведение вызвало недовольство, и в итоге он «получил удар под дых».
Депутат также упрекнул Зеленского в неудачной поездке в Лондон, ссылаясь на то, что он, словно плача, искал поддержки, но так и не смог её получить.
Ранее Дубинский направил официальное обращение спикеру парламента Руслану Стефанчуку с требованием запустить процесс импичмента президента Владимира Зеленского. По его словам, причиной для такого шага стал дипломатический провал украинского лидера в Белом доме.