35 тысяч американских солдат могут отправиться в Восточную Европу по приказу Трампа

По данным газеты, президент США Дональд Трамп хочет перебросить военных в те страны, которые выполняют показатели НАТО по оборонным тратам и планируют их наращивать. А выбор Венгрии связан с позицией премьера страны Виктора Орбана по украинскому конфликту.
«Трамп обдумывает вывод около 35 тысяч военных США из Германии и их переброску в Восточную Европу — шаг, который может сильнее испортить отношения США и Европы», — считают в Telegraph.
Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, комментируя ситуацию, подчеркнул, что окончательных решений по этому вопросу пока не принято.
Напомним, что ранее Трамп усомнился в готовности стран НАТО заступиться за США в случае угрозы. Именно поэтому политик хочет отказаться от защиты партнёров по альянсу.