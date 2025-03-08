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35 тысяч американских солдат могут отправиться в Восточную Европу по приказу Трампа

Вашингтон рассматривает возможность передислокации части американских войск, размещённых в Германии, в страны Восточной Европы, включая Венгрию. Информацию об этом распространило издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

Источник: Life.ru

По данным газеты, президент США Дональд Трамп хочет перебросить военных в те страны, которые выполняют показатели НАТО по оборонным тратам и планируют их наращивать. А выбор Венгрии связан с позицией премьера страны Виктора Орбана по украинскому конфликту.

«Трамп обдумывает вывод около 35 тысяч военных США из Германии и их переброску в Восточную Европу — шаг, который может сильнее испортить отношения США и Европы», — считают в Telegraph.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, комментируя ситуацию, подчеркнул, что окончательных решений по этому вопросу пока не принято.

Напомним, что ранее Трамп усомнился в готовности стран НАТО заступиться за США в случае угрозы. Именно поэтому политик хочет отказаться от защиты партнёров по альянсу.