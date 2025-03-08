Telegraph: Трамп рассматривает переброску войск из Германии в Восточную Европу

Контингент американских войск, размещенный на территории ФРГ, может быть выведен из этой страны и передислоцирован в Венгрию. Такое развитие событий допускает британское издание The Daily Telegraph.
Автор публикации отмечает, что такой выбор может быть сделан администрацией США в связи с позицией президента Венгрии Виктора Орбана по вопросам урегулирования украинского конфликта. Вторым аргументом в пользу вывода военных США из Германии может оказаться то, что Трамп предполагает переброску американских солдат в те страны, которые выполняют целевые показатели НАТО.
«Хотя каких-либо конкретных заявлений по этому поводу в ближайшее время не планируется, американские военные всегда учитывают возможность переброски солдат из одной точки земного шара в другую с тем, чтобы наиболее эффективно противостоять угрозам для наших интересов», — цитирует издание главу пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайана Хьюза.
В Германии несут службу порядка 35 тысяч военнослужащих США, отмечает The Daily Telegraph.
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает отказ США от обязательной защиты союзников по НАТО.
Тем временем эксперты Центра международной безопасности ИМЭМО РАН констатируют, что Европа интенсивно наращивает свой оборонный потенциал. И продолжит это делать вне зависимости от исхода конфликта на Украине.