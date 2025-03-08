Telegraph: Трамп рассматривает переброску войск из Германии в Восточную Европу

Автор публикации отмечает, что такой выбор может быть сделан администрацией США в связи с позицией президента Венгрии Виктора Орбана по вопросам урегулирования украинского конфликта. Вторым аргументом в пользу вывода военных США из Германии может оказаться то, что Трамп предполагает переброску американских солдат в те страны, которые выполняют целевые показатели НАТО.