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«Вы не платите»: Трамп резко высказался о НАТО

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону разумный процент от ВВП, слова политика приводит CBS.

Источник: AP 2024

«Я сказал, что если вы не собираетесь платить, мы не будем защищать. Если вы не собираетесь оплачивать свои счета, мы не собираемся вас защищать», — сказал Трамп.

Глава Белого дома также предположил, что сами союзники по НАТО не пришли бы на помощь США в случае нападения.

«Вы думаете, они придут и защитят нас? Хм. Они должны это делать. Но я не так уверен», — заключил политик.

Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.