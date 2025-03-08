«Вы не платите»: Трамп резко высказался о НАТО

Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.