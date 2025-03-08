«Вы не платите»: Трамп резко высказался о НАТО

«Я сказал, что если вы не собираетесь платить, мы не будем защищать. Если вы не собираетесь оплачивать свои счета, мы не собираемся вас защищать», — сказал Трамп.
Глава Белого дома также предположил, что сами союзники по НАТО не пришли бы на помощь США в случае нападения.
«Вы думаете, они придут и защитят нас? Хм. Они должны это делать. Но я не так уверен», — заключил политик.
Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.