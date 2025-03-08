«Рубио был в ярости»: Маск устроил разнос главе Госдепа США

Маск обвинил Рубио в неэффективности, ибо тот не уволил никого из своих подчинённых, кроме одного сотрудника DOGE. Госсекретарь в ответ напомнил, что более 1500 работников Госдепартамента ушли в обмен на денежную компенсацию.