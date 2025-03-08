Reuters: США готовят план быстрого снятия санкций с России

В пятницу Трамп также поднял вопрос о введении более масштабных санкций США против России и призвал Москву и Киев продолжить переговоры о мирном соглашении. Угроза Трампа прозвучала после того, как российские войска ночью нанесли удар по украинской энергетической и газовой инфраструктуре, отмечает Reuters. Подобная атака стала первой с тех пор, как США приостановили помощь и отправку разведданных Украине.