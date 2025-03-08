Трамп: Правительство США является держателем около 200 тысяч биткоинов

Правительство Соединённых Штатов располагает значительным запасом биткоинов: на балансе кабмина около 200 тысяч виртуальных монет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на форуме по криптовалютам в Белом доме, подчеркнув, что эти средства составят основу федрезерва.