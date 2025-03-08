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Трамп: США будут защищать только тех союзников, которые платят счетам

Глава Белого дома выразил сомнение в том, что союзники по НАТО поддержат США в случае нападения.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет оказывать защиту только тем союзникам по НАТО, которые тратят разумный процент своего ВВП на оборону, о чем сообщает CBS.

«Я сказал, что если вы не собираетесь платить, мы не будем защищать. Если вы не собираетесь оплачивать свои счета, мы не собираемся вас защищать», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, глава Белого дома выразил сомнение в том, что союзники по НАТО поддержат США в случае вооруженной агрессии.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает вариант вывода американских войск из Германии с последующим их размещением в Венгрии. Трампа беспокоит, что, по его мнению, европейские страны склонны к конфликтам.