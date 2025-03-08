Трамп: США будут защищать только тех союзников, которые платят счетам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет оказывать защиту только тем союзникам по НАТО, которые тратят разумный процент своего ВВП на оборону, о чем сообщает CBS.
«Я сказал, что если вы не собираетесь платить, мы не будем защищать. Если вы не собираетесь оплачивать свои счета, мы не собираемся вас защищать», — подчеркнул Трамп.
Кроме того, глава Белого дома выразил сомнение в том, что союзники по НАТО поддержат США в случае вооруженной агрессии.
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает вариант вывода американских войск из Германии с последующим их размещением в Венгрии. Трампа беспокоит, что, по его мнению, европейские страны склонны к конфликтам.