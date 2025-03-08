Трамп похвастался, что правительство США располагает 200 тыс биткоинов

Биткоины станут основной нового финансового резерва США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, добавив, что правительство этой страны располагает порядка 200 000 биткоинов.
«Федеральное правительство уже входит в число крупнейших держателей биткойнов», — сказал Трамп, выступая на посвященном криптовалютам форуме в Белом доме.
Политик посетовал, что его предшественник на президентском посту Джо Байден продал «десятки тысяч биткоинов», из-за чего бюджет США якобы потерял миллиарды долларов.
По словам Трампа, правительство США прекратит продажу биткоинов, а соответствующие министерства изучат дополнительные способы их накопления для создания стратегического криптовалютного резерва.
Тем временем цена биткоина повысилась до отметки в более чем 91 тысячу долларов за сутки после заявления Дональда Трампа о создании стратегического резерва криптовалют США.
Ранее Европейский центральный банк назвал биткоин причиной обнищания и раскола общества. При этом эксперты ЕЦБ подчеркнули, что биткоин является «пузырем» и скоро лопнет.