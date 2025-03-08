В США впервые за 15 лет провели казнь путем расстрела

«Смертный приговор Брэду Кейту Сигмону был приведен в исполнение сегодня вечером. Казнь была произведена расстрельной командой из трех человек в 18.05 (02.00 мск в субботу). Врач зафиксировал смерть в 18.08», — говорится в заявлении.
Мужчина получил высшую меру наказания за то, что до смерти забил битой родителей своей бывшей девушки, после чего похитил ее саму. Та впоследствии смогла сбежать.
«Специально заказанное блюдо Сигмона состояло из четырех кусков жареной курицы, зеленой фасоли, картофельного пюре с подливкой, печенья, чизкейка и сладкого чая. Его подали в среду вечером», — добавили в ведомстве.
С 1976 года в США провели только три казни через расстрел, все они прошли в штате Юта, последняя состоялась в 2010 году.
При этом Сигмон сам предпочел такой способ наказания. Согласно местным законам, мужчина мог выбрать также смертельную инъекцию или электрический стул.