Bloomberg: Путин выдвинул новое условие по Украине

Как сообщало URA.RU ранее, по мнению главы МИД РФ Сергей Лаврова, планы Евросоюза по отправке своих миротворцев на Украину не что иное, как подстрекательство киевского режима к продолжению боевых действий. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, никакие передышки на фронте для ВСУ неприемлемы, для урегулирования на Украине нужны твердые договоренности.