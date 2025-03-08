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Bloomberg: Путин выдвинул новое условие по Украине

Для достижения согласия по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия настаивает на необходимости определения критериев возможной миротворческой миссии. В частности, какие страны смогут принять участие в ней. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Владимир Путин настаивает на четких основаниях для прекращения конфликта на Украине.

Для достижения согласия по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия настаивает на необходимости определения критериев возможной миротворческой миссии. В частности, какие страны смогут принять участие в ней. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Первым шагом к рассмотрению вопроса о перемирии стало предложение России, озвученное на переговорах в Саудовской Аравии. Чтобы договориться о прекращении боевых действий, должно быть четкое понимание рамочных принципов мирного соглашения. Россия будет настаивать, в частности, на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут участие», — пишет Bloomberg.

По сведениям издания, Россия готова обсудить временное перемирие на Украине. Однако только при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию.

Как сообщало URA.RU ранее, по мнению главы МИД РФ Сергей Лаврова, планы Евросоюза по отправке своих миротворцев на Украину не что иное, как подстрекательство киевского режима к продолжению боевых действий. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, никакие передышки на фронте для ВСУ неприемлемы, для урегулирования на Украине нужны твердые договоренности.

В то же время постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что идея ввода европейских миротворцев на территорию Украины сомнительна. Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть именно беспристрастными, заявил политик.