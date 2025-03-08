Рубио поговорил с главой МИД Украины

«Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Секретарь подчеркнул, что президент (США Дональд) Трамп полон решимости как можно скорее положить конец войне, и подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира», — говорится в заявлении.