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Рубио поговорил с главой МИД Украины

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой подчеркнул необходимость всем сторонам конфликта сделать шаги для достижения устойчивого мира, заявил в субботу госдеп.

Источник: AP 2024

«Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Секретарь подчеркнул, что президент (США Дональд) Трамп полон решимости как можно скорее положить конец войне, и подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира», — говорится в заявлении.