В США подтвердили отключение доступа Украине к спутниковым снимкам

ВСУ использовали спутниковые снимки для корректировки артиллерийского огня и определения приоритетных целей для беспилотных летательных аппаратов. Солдаты украинской армии уже ощутили последствия приостановки доступа, при этом некоторые из них выразили мнение, что данное решение является предательством, а не частью правительственной политики, отмечается в статье.