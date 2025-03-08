В США подтвердили отключение доступа Украине к спутниковым снимкам

Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) подтвердило «временное приостановление доступа» Украины к американским коммерческим спутниковым снимкам, которые были приобретены правительством США. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Согласно информации издания, агентство приняло такое решение в соответствии с указаниями администрации, касающимися поддержки Украины. При этом союзники и партнёры США продолжают получать доступ к изображениям, предоставляемым через систему Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).
ВСУ использовали спутниковые снимки для корректировки артиллерийского огня и определения приоритетных целей для беспилотных летательных аппаратов. Солдаты украинской армии уже ощутили последствия приостановки доступа, при этом некоторые из них выразили мнение, что данное решение является предательством, а не частью правительственной политики, отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies лишила Украину доступа к своим спутниковым снимкам. Данное отключение фактически является результатом запрета со стороны американских властей на передачу Украине разведывательной информации.