УВКПЧ обвинило Израиль в военных преступлениях в Газе

Как отмечает телеканал, израильские силы убили по меньшей мере 58 палестинцев, в том числе 10 детей и 3 женщин, в окрестностях введенных Израилем «запретных» зон с момента прекращения огня, при этом многие из жертв подверглись нападению, когда они пытались проверить свои дома. «Нападение на палестинцев, которые не принимают активного участия в боевых действиях, является военным преступлением, независимо от введенных Израилем ограничений на передвижение», — говорится в сообщении УВКПЧ.
В управлении ООН также указывают, что израильская блокада, которая длится уже седьмой день, привела к резкому росту цен и вызвала опасения по поводу возобновления бомбардировок и голода в палестинском анклаве. Блокада началась после того, как органы здравоохранения сообщили, что за последние недели от холода умерли по меньшей мере восемь младенцев. «Как оккупирующая держава, Израиль имеет юридическое обязательство обеспечить всем необходимым палестинцев, живущих под его контролем», — указали в УВКПЧ. «Любой отказ в доставке предметов первой необходимости для гражданских лиц может быть приравнен к коллективному наказанию, а использование голода в качестве оружия войны является военным преступлением», — подчеркнули в УВКПЧ.
В середине января Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о введении режима прекращения огня, который вступил в силу 19 января. Первый этап реализации соглашения завершился 1 марта, в его рамках в Израиль были возвращены 33 заложника за 42 дня.
2 марта Израиль блокировал поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл все контрольно-пропускные пункты в связи с отказом ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для продолжения переговоров о режиме прекращения огня в анклаве.