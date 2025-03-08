УВКПЧ обвинило Израиль в военных преступлениях в Газе

В управлении ООН также указывают, что израильская блокада, которая длится уже седьмой день, привела к резкому росту цен и вызвала опасения по поводу возобновления бомбардировок и голода в палестинском анклаве. Блокада началась после того, как органы здравоохранения сообщили, что за последние недели от холода умерли по меньшей мере восемь младенцев. «Как оккупирующая держава, Израиль имеет юридическое обязательство обеспечить всем необходимым палестинцев, живущих под его контролем», — указали в УВКПЧ. «Любой отказ в доставке предметов первой необходимости для гражданских лиц может быть приравнен к коллективному наказанию, а использование голода в качестве оружия войны является военным преступлением», — подчеркнули в УВКПЧ.