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Telegraph: США могут перебросить войска в Венгрию

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перевода американских военнослужащих из Германии в Венгрию, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. Речь идет о контингенте в размере 35 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

«Трампа злит, что они (власти Европы, — “Ъ”), похоже, выступают за войну», — сказал собеседник издания. Он уточнил, что США могут отправить войска в страны, которые выполняют показатели НАТО по тратам на оборону и готовы их увеличить.

Пресс-служба Совета нацбезопасности Белого дома сообщила The Telegraph, что американские военнослужащие всегда допускают их перевод в другие точки. Там добавили, что в ближайшее время конкретных заявлений по этому поводу не планируется.

По данным The Washington Post, численность войск США в Европе составляет от 75 тыс. до 105 тыс. человек. В начале марта газета писала, что Дональд Трамп может вывести с территории ЕС 20 тыс. военнослужащих, которых направил туда экс-президент США Джо Байден.