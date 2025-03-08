Рубио в разговоре с главой МИД Украины призвал сделать шаги навстречу миру

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киеву необходимо предпринять действия для достижения устойчивого мира в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Он отметил важность этих шагов и подчеркнул решимость президента Дональда Трампа как можно быстрее завершить конфликт.
Как сообщается в пресс-релизе Госдепартамента, Рубио отметил, что все стороны конфликта должны взять на себя ответственность и работать совместно для обеспечения стабильного и устойчивого мира.
Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине представляет собой противостояние между Россией и США, поддерживающими Киев, и что он должен быть завершён. По его словам, президент Дональд Трамп считает, что конфликт зашёл в тупик и требует немедленного разрешения.