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Рубио в разговоре с главой МИД Украины призвал сделать шаги навстречу миру

Рубио подчеркнул решимость президента США Дональда Трампа как можно быстрее завершить конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киеву необходимо предпринять действия для достижения устойчивого мира в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Он отметил важность этих шагов и подчеркнул решимость президента Дональда Трампа как можно быстрее завершить конфликт.

Как сообщается в пресс-релизе Госдепартамента, Рубио отметил, что все стороны конфликта должны взять на себя ответственность и работать совместно для обеспечения стабильного и устойчивого мира.

Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине представляет собой противостояние между Россией и США, поддерживающими Киев, и что он должен быть завершён. По его словам, президент Дональд Трамп считает, что конфликт зашёл в тупик и требует немедленного разрешения.