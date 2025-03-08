Рубио в разговоре с главой МИД Украины призвал сделать шаги навстречу миру

Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине представляет собой противостояние между Россией и США, поддерживающими Киев, и что он должен быть завершён. По его словам, президент Дональд Трамп считает, что конфликт зашёл в тупик и требует немедленного разрешения.