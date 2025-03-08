Рубио: все стороны должны делать шаги к решению конфликта на Украине

МИД Украины назвал разговор с Госсекретарем Госдепа конструктивным. Андрей Сибига сообщил, что с Марко Рубио они обсудили предстоящую встречу делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Он также добавил, что лидерство Соединенных штатов имеет важное значение для достижения длительного мира.