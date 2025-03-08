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Рубио: все стороны должны делать шаги к решению конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он заявил, что для урегулирования конфликта усилия должны предпринимать все стороны.

Источник: Reuters

«Госсекретарь подчеркнул, что президент Трамп полон решимости как можно скорее положить конец войне, и указал, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира», — говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

МИД Украины назвал разговор с Госсекретарем Госдепа конструктивным. Андрей Сибига сообщил, что с Марко Рубио они обсудили предстоящую встречу делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Он также добавил, что лидерство Соединенных штатов имеет важное значение для достижения длительного мира.