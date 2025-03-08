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«Нужно меньше НАТО»: Основатель Pink Floyd Уотерс поддержал БРИКС

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс высказался в поддержку БРИКС.

Источник: Комсомольская правда

Альянс стран БРИКС является более предпочтительным для мирового сообщества по сравнению с альянсом НАТО. Такое мнение высказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Нам нужно больше БРИКС и меньше НАТО», — сказал музыкант в интервью РИА Новости.

О том, кто придумал БРИКС, что собой представляет эта организация и как развивается, читайте здесь на KP.RU.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС, высказав мнение, что этот альянс якобы «мертв» после его заявлений о возможности введения Штатами стопроцентных пошлин на товары из входящих в организацию стран.

В связи с этим в МИД РФ подчеркнули, что сотрудничество в БРИКС ориентировано на укрепление социально-экономического и человеческого потенциала участников.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в БРИКС выразили желание вступить более 30 стран мира. Почему столько стран хотят вступить в БРИКС, читайте здесь на KP.RU.