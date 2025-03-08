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Разведка США подтвердила, что украинские военные лишились доступа к спутникам

Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) подтвердило, что украинские военные больше не имеют доступа к снимкам, которые делали коммерческие американские спутники. Заявление NGA цитирует газета The Washington Post.

«Национальное агентство геопространственной разведки приостановило доступ к системе, предоставляющей коммерческие спутниковые снимки, закупленные Соединёнными Штатами», — пишет издание.

По данным WP, украинские военные использовали снимки с орбиты для корректировки артиллерийского огня и определения приоритетных целей для беспилотников. Отключение от разведывательной технологии уже ударило по боеспособности ВСУ.

«Последствия приостановки [доступа] немедленно почувствовали на себе солдаты украинской армии», — отметили авторы.

Напомним, что Украина забила тревогу из-за отключения доступа к спутникам 7 марта. А незадолго до этого ВСУ также остались без системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS.