Разведка США подтвердила, что украинские военные лишились доступа к спутникам

«Национальное агентство геопространственной разведки приостановило доступ к системе, предоставляющей коммерческие спутниковые снимки, закупленные Соединёнными Штатами», — пишет издание.
По данным WP, украинские военные использовали снимки с орбиты для корректировки артиллерийского огня и определения приоритетных целей для беспилотников. Отключение от разведывательной технологии уже ударило по боеспособности ВСУ.
«Последствия приостановки [доступа] немедленно почувствовали на себе солдаты украинской армии», — отметили авторы.
Напомним, что Украина забила тревогу из-за отключения доступа к спутникам 7 марта. А незадолго до этого ВСУ также остались без системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS.