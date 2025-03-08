Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил соотечественниц с 8 Марта: «Пусть каждый день приносит радость»

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Reuters

Президент отметил, что в этот день каждый белорусский дом наполнен особым праздничным настроением и ароматом весенних цветов. «8 Марта — это прекрасный повод выразить огромную признательность нашим женщинам за доброту, заботу и душевное тепло, которыми вы окружаете родных и близких, — говорится в поздравлении. — Вы олицетворяете собой Беларусь — красивую, сильную, устремленную в счастливое будущее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения во имя своей страны и воплощение в жизнь самых смелых идей и задумок».

Александр Лукашенко пожелал всем представительницам прекрасного пола крепкого здоровья, благополучия и безграничного счастья: «Пусть каждый день приносит радость и незабываемые впечатления».

Поздравление Президента Беларуси с Днем женщин

Президент Республики Беларусь.

Дорогие соотечественницы!

Сердечно поздравляю вас с Днем женщин.

Сегодня каждый белорусский дом наполнен особым праздничным настроением и ароматом весенних цветов. 8 Марта — это прекрасный повод выразить огромную признательность нашим женщинам за доброту, заботу и душевное тепло, которыми вы окружаете родных и близких.

Вы олицетворяете собой Беларусь — красивую, сильную, устремленную в счастливое будущее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения во имя своей страны и воплощение в жизнь самых смелых идей и задумок.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и безграничного счастья. Пусть каждый день приносит радость и незабываемые впечатления.

Александр Лукашенко.

8 марта 2025 года.