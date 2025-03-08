Лукашенко поздравил соотечественниц с 8 Марта: «Пусть каждый день приносит радость»

Президент отметил, что в этот день каждый белорусский дом наполнен особым праздничным настроением и ароматом весенних цветов. «8 Марта — это прекрасный повод выразить огромную признательность нашим женщинам за доброту, заботу и душевное тепло, которыми вы окружаете родных и близких, — говорится в поздравлении. — Вы олицетворяете собой Беларусь — красивую, сильную, устремленную в счастливое будущее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения во имя своей страны и воплощение в жизнь самых смелых идей и задумок».