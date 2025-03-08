Премьер-министр Башкирии 8 марта отметил заслуги женщин республики.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своих соцсетях поздравил жительниц республики с Международным женским днем. Он отметил, что этот праздник — символ пробуждения природы, красоты и тепла, которое дарят представительницы прекрасной половины человечества.
«В этот день мне особенно хотелось бы отметить женщин, которыми может гордится наша республика. Среди них — мама одиннадцати детей Резида Ильясова из Чекмагушевского района. Двое ее старших сыновей сейчас находятся в зоне проведения СВО. Несмотря на постоянные заботы о большой семье, Резида Закариевна ведет активную общественную жизнь. Она социальный координатор филиала государственного фонда поддержки участников СВО “Защитники Отечества” в Башкирии. Хочу поблагодарить ее за правильное воспитание своих сыновей и любовь к Родине.
Альфия Шарипова — молодой ученый, она изучает проблему выявления патогенных организмов в продуктах животноводства, чтобы все, что попадает с ферм к нам на стол, было не только вкусным, но и в первую очередь безопасным. Исследование вызывает большой интерес у сельхозпроизводителей, которые не раз предлагали Альфие уйти из науки в бизнес, но она остается верна своему делу. Возможно, благодаря тому, что некоторое время назад удалось выиграть грант Главы РБ в размере 2 млн рублей. Уверен, у молодого талантливого ученого впереди еще много важных научных и жизненных открытий.
Башкирия всегда славилась выдающимися спортсменками: чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр Рима Баталова, девчата из женской хоккейной команды «Агидель», которая 5 раз становилась чемпионом России. А недавно спортсменка из Белорецка Танзила Исраилова стала чемпионкой России по горнолыжному спорту! Всем им желаю новых побед и, конечно, чтобы они доставались без травм.
В каждом городе и районе нашей республики, в каждой профессии и сфере деятельности у нас есть свои героини, женщины, благодаря которым наша республика становится лучше, красивее и уютнее", — написал Назаров.
Председатель правительства региона 8 марта пожелал женщинам полной счастья и любви жизни, а мужчинам — делать ее такой не только в этот день.
«Побольше цветов, не скупитесь мужики, наши женщины этого достойны!» — отметил Назаров.