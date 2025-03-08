Премьер-министр Башкирии 8 марта отметил заслуги женщин республики.

Альфия Шарипова — молодой ученый, она изучает проблему выявления патогенных организмов в продуктах животноводства, чтобы все, что попадает с ферм к нам на стол, было не только вкусным, но и в первую очередь безопасным. Исследование вызывает большой интерес у сельхозпроизводителей, которые не раз предлагали Альфие уйти из науки в бизнес, но она остается верна своему делу. Возможно, благодаря тому, что некоторое время назад удалось выиграть грант Главы РБ в размере 2 млн рублей. Уверен, у молодого талантливого ученого впереди еще много важных научных и жизненных открытий.