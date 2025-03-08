США столкнулись с яичным кризисом

С тех пор, как цены на яйца взлетели в несколько раз, обычный потребительский продукт стал важным политическим фактором. Еще во время президентской избирательной кампании Дональд Трамп обвинял администрацию Байдена в инфляции и обещал снизить цены на яйца для потребителей.