Республиканцы в конгрессе потребовали возобновить военную помощь Киеву

Ранее, 4 марта Трамп приостановил всю военную помощь Киеву, до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует приверженность миру.
Сенаторы предупредили, что длительная приостановка такой поддержки ослабит возможности Украины на поле боя, а это подорвет влияние Киева на переговорах с Москвой.
Вместе с тем, конгрессмены признали, что временная приостановка поставок оружия Украине полезна для давления на страны-члены НАТО, чтобы те увеличили свой вклад в поддержке Киева. Заморозка также поможет создать окно для переговоров о мирном соглашении с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, считают собеседники издания.
Однако, по мнению конгрессменов, США должны немедленно возобновить обмен разведданными с Киевом.
США приостановили поставки всей военной техники, которая еще не находится на Украине, включая оружие, идущее транзитом через Польшу. Трамп 4 марта отдал соответствующий приказ министру обороны Питу Хегсету. «Это не окончательное прекращение помощи, это пауза», — уточнил Fox News представитель администрации президента.
Позже в администрации Трампа предположили, что приостановка военной помощи Украине от США может быть «относительно недолгой», если Зеленский уступит требованиям Вашингтона, писала The New York Times (NYT). По мнению представителей администрации, пауза в поставках оружия и обмене разведданными призвана оказать давление на Зеленского, чтобы он подписал соглашение о совместной с США добыче украинских полезных ископаемых.
Сам Трамп заявил, что «должен знать, что они [украинцы] хотят урегулирования» военной операции с Россией, и тогда поддержка снова станет возможна. «Если они не хотят урегулирования, мы вне этого», — заявил Трамп и связал свое решение о паузе в помощи с тем, что хочет прекратить смерти.
Россия осуждает любую военную помощь Киеву.