Республиканцы в конгрессе потребовали возобновить военную помощь Киеву

Сам Трамп заявил, что «должен знать, что они [украинцы] хотят урегулирования» военной операции с Россией, и тогда поддержка снова станет возможна. «Если они не хотят урегулирования, мы вне этого», — заявил Трамп и связал свое решение о паузе в помощи с тем, что хочет прекратить смерти.