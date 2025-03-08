Скупщина (парламент) Сербии приняла в четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Но в пятницу учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, новые крупные акции запланированы на 8 и 15 марта.
«Протесты не имеют социальной подоплеки, это не движение за более справедливое или успешное общество. В Сербии происходит цветная революция, и ее целью является не улучшение материального положения преподавателей или студентов, но свержение власти в Сербии и установление правительства, которое введет санкции против РФ и национализирует “Нефтяную индустрию Сербии” (NIS, большинство акций принадлежит “Газпром нефти” и “Газпрому” — ред.). Запад хочет Сербию навсегда столкнуть с Россией, и это главная цель цветной революции, которой противостоим и которую ради Сербии и России мы должны победить», — сказал вице-премьер Сербии.
Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.
В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов.
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.
Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии.
Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) «по ряду причин» отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией «Движение социалистов».