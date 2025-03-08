«Протесты не имеют социальной подоплеки, это не движение за более справедливое или успешное общество. В Сербии происходит цветная революция, и ее целью является не улучшение материального положения преподавателей или студентов, но свержение власти в Сербии и установление правительства, которое введет санкции против РФ и национализирует “Нефтяную индустрию Сербии” (NIS, большинство акций принадлежит “Газпром нефти” и “Газпрому” — ред.). Запад хочет Сербию навсегда столкнуть с Россией, и это главная цель цветной революции, которой противостоим и которую ради Сербии и России мы должны победить», — сказал вице-премьер Сербии.