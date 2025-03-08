Узбекистан и Туркменистан ввели режим взаимной свободной торговли — список товаров

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Между Узбекистаном и Туркменистаном введен режим свободной торговли, в соответствии с которым отменены таможенные пошлины на некоторые товары, производимые на территории двух стран, устранены существующие ограничения, а также упрощены процедуры торговли, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

«Сообщаем об очередном большом достижении — завершена двусторонняя реализация необходимых процедур для вступления в силу Протокола об изъятиях из режима свободной торговли к Соглашению между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Туркменистана об основных направлениях долгосрочного торгово-экономического сотрудничества, подписанного 16 июля 2024 года в городе Ташкенте», — говорится в сообщении министерства.