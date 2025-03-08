Узбекистан и Туркменистан ввели режим взаимной свободной торговли — список товаров

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Между Узбекистаном и Туркменистаном введен режим свободной торговли, в соответствии с которым отменены таможенные пошлины на некоторые товары, производимые на территории двух стран, устранены существующие ограничения, а также упрощены процедуры торговли, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).
По данным ведомства, в 2024 году товарооборот между двумя странами составил $1,14 млрд, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.
В результате введения режима отменены таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран, за исключением отдельных видов продукции, устранены существующие ограничения во взаимной торговле товарами, упрощены процедуры торговли.
В частности, отменены таможенные пошлины на импортируемые в Туркменистан товары, такие как местная цементная продукция (таможенная пошлина 100%), текстиль (50%), мебель (50%), стеклянная посуда (50%), водонагреватели (15%), изделия из пластика и полипропилена (10%), колбасы и мясные изделия ($2 за кг), хлопковое масло ($1 за кг).
«Применение режима беспошлинной торговли создаст основу для увеличения взаимного товарооборота между двумя странами за счет расширения инвестиционного сотрудничества и развития промышленной кооперации», — отметили в ведомстве.
МИПТ совместно с ответственными министерствами и ведомствами запустил механизм по обеспечению эффективного использования режима свободной торговли между Узбекистаном и Туркменистаном при экспорте местной продукции на туркменский рынок, подытожили в ведомстве.