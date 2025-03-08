Беларусь отправит гуманитарную помощь на Кубу

В последний раз Беларусь отправляла за рубеж гуманитарную помощь в начале февраля текущего года — в Кению, которая пострадала от сильных ливней и наводнений весной 2024-го. По поручению президента Александра Лукашенко был собран груз стоимостью более 500 тысяч рублей — палатки, детская и взрослая одежда и обувь.