Беларусь отправит гуманитарную помощь на Кубу

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко распорядился оказать гуманитарную помощь Республике Куба, следует из официально опубликованного постановления Совета министров.
«Министерству иностранных дел в установленном порядке оказать содействие в передаче Республике Куба гуманитарной помощи», — сказано в документе.
Транспортировкой грузов будет заниматься государственная компания «Белинтертранс», в том числе с помощью сторонних организаций — для этих целей Министерству транспорта и коммуникаций будут выделены средства для возмещения компании соответствующих расходов по доставке гуманитарки на Кубу.
Общая сумма гуманитарной помощи составит более 748,5 тысячи рублей. В том числе на Кубу отправят: 400 мешков сухого молока, 12 тысячи банок тушеной говядины, более 9 тысяч упаковок «Битенза» препарата (для лечения гипертензии), 3 тысячи упаковок галоперидола и другие лекарства.
В последний раз Беларусь отправляла за рубеж гуманитарную помощь в начале февраля текущего года — в Кению, которая пострадала от сильных ливней и наводнений весной 2024-го. По поручению президента Александра Лукашенко был собран груз стоимостью более 500 тысяч рублей — палатки, детская и взрослая одежда и обувь.
Беларусь регулярно оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от ЧС: с 1999 года она направлялась 86 раз в 34 государства.