Дрон атаковал НПЗ в Ленобласти. Военная операция, день 1109-й

«На протяжении десятилетий основной целью Советского Союза было “отделение” Соединенных Штатов от Европы. Отделение, как это называлось, должно было разрушить западный альянс, который не давал советским танкам катиться по прусским равнинам. Теперь, всего за несколько недель, президент Трамп преподнес Москве подарок, которого она была лишена во время холодной войны и после нее».