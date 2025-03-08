Списывать ипотеку за детей предложили в Госдуме

Суть предложения, которое приводит РБК, сводится к следующему: государство берет на себя значительную часть бремени ипотечного кредита, взятого семьей на приобретение жилья. Рождение первого ребенка автоматически влечет за собой погашение 25% суммы кредита из федерального бюджета. Это ощутимая финансовая помощь, которая существенно облегчает ипотечную нагрузку на молодые семьи. Появление на свет второго ребенка означает дополнительное списание еще 25% задолженности, таким образом, государство покрывает уже половину первоначальной суммы кредита. И, наконец, кульминацией программы становится полное погашение оставшейся части ипотеки после рождения третьего или четвертого ребенка. Это означает, что семья, решившаяся на рождение трех или четырех детей, полностью освобождается от ипотечного бремени.