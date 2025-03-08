«(Президент США Дональд — ред.) Трамп уже телеграфировал через (советника президента США по Украине — ред.) Кита Келлога и своего нового министра финансов Скотта Бессента, что любые новые санкции против России будут направлены на обрушение российской экономики путем препятствования получения прибыли от энергоносителей посредством снижения цен на нефть до уровня ниже 45 долларов за баррель. Я вполне уверен, что россияне приняли все необходимые меры для смягчения последствий от любых действий США при успешном воплощении целей СВО», — написал Риттер в своем аккаунте в соцсети X.
Ранее директор Национального экономического совета Кевин Хассетт заявлял, что Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.