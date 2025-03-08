«Жестокая правда». В Польше сделали резкое заявление о Зеленском

«Известно, что он сделал ставку не на того игрока, он поддержал Камалу Харрис, а до этого Джо Байдена. Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался», — сказал Моравецкий.
Он добавил, что все, кто может разумно взглянуть на реальность, знают, что без США нет независимой Украины.
«Это жестокая правда», — подчеркнул бывший премьер.
На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.