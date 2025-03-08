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«Жестокая правда». В Польше сделали резкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский просчитался, полагая, что Дональд Трамп не станет президентом США, заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с агентством РАР.

Источник: AP 2024

«Известно, что он сделал ставку не на того игрока, он поддержал Камалу Харрис, а до этого Джо Байдена. Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался», — сказал Моравецкий.

Он добавил, что все, кто может разумно взглянуть на реальность, знают, что без США нет независимой Украины.

«Это жестокая правда», — подчеркнул бывший премьер.

На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.

Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.