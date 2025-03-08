«Жестокая правда». В Польше сделали резкое заявление о Зеленском

«Известно, что он сделал ставку не на того игрока, он поддержал Камалу Харрис, а до этого Джо Байдена. Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался», — сказал Моравецкий.