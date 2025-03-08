Лошкин поручил максимально очистить Челябинск от снега

Отмечается, что ночью в уборке было задействовано свыше 190 единицы техники и около 200 работников ручного труда. Велась расчистка проезжей части и тротуаров, уборка прилотковых зон, остановок, подходов к пешеходным переходам. Собранный снег вывозился на полигон.