Лошкин поручил максимально очистить Челябинск от снега

Отмечается, что ночью в уборке было задействовано свыше 190 единицы техники и около 200 работников ручного труда. Велась расчистка проезжей части и тротуаров, уборка прилотковых зон, остановок, подходов к пешеходным переходам. Собранный снег вывозился на полигон.
В дневную смену работа продолжается: подрядчики вывели на улицы города почти 230 единиц техники и более 460 дорожных рабочих. Особое внимание уделяется пешеходным дорожкам, подходам к социальным учреждениям.
«По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели ожидаются плюсовые температуры и дождь, поэтому все тротуары возле детских садов, школ, поликлиник должны быть очищены и обработаны противогололедными материалами», — отметил Алексей Лошкин.