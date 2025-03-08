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Лошкин поручил максимально очистить Челябинск от снега

Мэр Челябинска поручил подрядчикам и главам районов в ближайшие дни максимально очистить город от снега, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Комсомольская правда

Отмечается, что ночью в уборке было задействовано свыше 190 единицы техники и около 200 работников ручного труда. Велась расчистка проезжей части и тротуаров, уборка прилотковых зон, остановок, подходов к пешеходным переходам. Собранный снег вывозился на полигон.

В дневную смену работа продолжается: подрядчики вывели на улицы города почти 230 единиц техники и более 460 дорожных рабочих. Особое внимание уделяется пешеходным дорожкам, подходам к социальным учреждениям.

«По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели ожидаются плюсовые температуры и дождь, поэтому все тротуары возле детских садов, школ, поликлиник должны быть очищены и обработаны противогололедными материалами», — отметил Алексей Лошкин.