Суд в США потребовал от Китая $24 млрд из-за распространения COVID

В решении судьи Стивена Лимбо-младшего говорится, что «Китай вводил мир в заблуждение» относительно опасности и масштабов пандемии и «занимался действиями, ведущими к монополии» в сфере производства СИЗ. Из-за этого, пришел к выводу судья, США не смогли вовремя отреагировать на распространение вируса и закупить достаточное количество оборудования. По словам Лимбо-младшего, COVID-19 был третьей по значимости причиной смерти в Миссури в 2020 и 2021 годах.